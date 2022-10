Reinserimento lavorativo e sociale ex detenuti: convegno del Rotary Aversa Terra Normanna

Aversa (Caserta) – Giovedì 13 ottobre, alle ore 18,30, nella Pinacoteca del Seminario Vescovile di Aversa, si terrà il convegno “Carcere e responsabilità collettiva: il reinserimento lavorativo e sociale degli ex detenuti” organizzato dal Rotary Club Aversa Terra Normanna, presieduto dall’avvocato Luigi Pane. L’incontro mette al centro della discussione il tema del reinserimento lavorativo degli ex detenuti; infatti, anche per pregiudizi sociali e datoriali, si rileva ancora oggi un’alta incidenza delle recidive per la difficoltà di costoro a trovare lavoro, cosicché continuare a delinquere diventa, per molti, quasi una via obbligata. – continua sotto –

Interverranno: Lucia Castellano, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, che esporrà qual è lo stato del sistema penitenziario nazionale e regionale, focalizzando l’attenzione sui problemi della Regione Campania (sovraffollamento, difficile accesso alle misure alternative per mancanza di lavoro, presenza massiccia della criminalità organizzata sul territorio), evidenziando quali sono le norme che favoriscono il reinserimento lavorativo degli ex detenuti; Samuele Ciambriello, Garante regionale campano dei detenuti, che riferirà dei progetti promossi ed attuati dal suo ufficio, volti ad incentivare la dimensione lavorativa come alternativa concreta al reato, dalla detenzione, quale elemento di rieducazione, alla fase post-detentiva, per escludere il ricorso al crimine quale unico mezzo di sussistenza;

Raffaela Pignetti, presidente dell’Asi Caserta, che riferirà del progetto “Mi Riscatto per il futuro”, diventato modello di studio internazionale, che, dopo aver, col primo ciclo, formato quasi 60 detenuti e avviato al lavoro 17 di essi, sta realizzando il secondo ciclo nei penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Carinola, e Aversa, coinvolgendo altre 40 persone; don Carmine Schiavone, responsabile regionale Caritas, che tratterà della “pastorale in ambito carcerario e della inclusione sociale e lavorativa degli ex detenuti, che passa attraverso l’ascolto e lo sguardo della Chiesa in Uscita”; Beniamino Schiavone, presidente dell’Unione Industriali di Caserta, che, presumibilmente, tratterà della disponibilità degli imprenditori a diffondere la cultura dell’inclusione e del “non pregiudizio”, favorendo occasioni di inserimento di lavoratori, specie artigiani, in azienda ovvero, commissionando alcune lavorazioni ai laboratori carcerari.

Porteranno il saluto istituzionale: il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, il vescovo della Diocesi di Aversa, Angelo Spinillo. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Carlo Maria Palmiero, consigliere del direttivo del Rotary Club Aversa Terra Normanna.