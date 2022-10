Protezione Civile Campania, Zannini riunisce in regione i nuclei comunali e le associazioni territoriali

Il presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini, nella mattinata di ieri ha riunito, nell’auditorium regionale del centro direzionale di Napoli, tutti i nuclei comunali del territorio campano e, con essi, tutte le associazioni di volontariato iscritte nell’albo regionale. – continua sotto –

All’appello hanno risposto oltre 350, tra operatori dei nuclei comunali e volontari delle associazioni territoriali, che si sono confrontati con Zannini, affiancato dal vicepresidente della Commissione Massimiliano Manfredi, e con il presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone.

“Una ottima occasione di ascolto – ha commentato Zannini – per una corretta programmazione delle prossime risorse finanziarie da mettere in campo. Corsi di formazione, dispositivi di protezione individuale, mezzi, copertura assicurativa, rimborsi, progetti di assistenza, su queste tematiche la Regione Campania farà la sua parte”.

“Ringrazio tutti i presenti – ha concluso l’esponente del gruppo De Luca Presidente – per l’importante contributo, ora lavoreremo in vista del prossimo step di gennaio quando ci incontreremo nuovamente per aggiornarci sul lavoro e sul percorso che abbiamo intrapreso”.