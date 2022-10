Eccellenze del Mezzogiorno, itinerari turistici scolastici tra Campania e Basilicata

Workshop di Autunno “Itinerari Turistici Scolastici”: è questo il tema dell’interessante iniziativa che si terrà il prossimo fine settimana e coinvolgerà alcuni territori della Campania e della Basilicata. A promuoverla è l’associazione “Distretto Turistico Campano odv” con sede a Frattamaggiore (Napoli), in sinergia con l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, con il patrocinio morale delle Regioni Campania e Basilicata, dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia, delle amministrazioni di Bari, Matera, Frattamaggiore e Bernalda (Matera). L’idea nasce per valorizzare le eccellenze storiche, culturali, artistiche, archeologiche ed enogastronomiche delle due importanti regioni del Mezzogiorno d’Italia. – continua sotto –

“Da anni lavoriamo per dare la giusta visibilità alle nostre terre millenarie che trasudano di storia e cultura che tutto il mondo ci invidia”. Evidenzia Salvatore Principe, direttore tecnico dell’iniziativa, che aggiunge: “E’ importante che i ragazzi, soprattutto quelli in età scolare, siano consapevoli di questi enormi giacimenti impegnandosi per preservarli e valorizzarli adeguatamente. Per questa ragione abbiamo chiamato a raccolta per il prossimo fine settimana dirigenti e docenti. Svilupperemo insieme una sorta di gemellaggio tra i ragazzi della nostra regione e quelli della Basilicata. Un primo passo sarà quello di recarci in Basilicata alla scoperta delle loro eccellenze, successivamente saranno loro a farci visita. In questa ottica il turismo scolastico si pone, senza dubbio, come un prezioso strumento che agevola la conoscenza delle nostre eccellenze”.

Il viaggiare da sempre è mezzo privilegiato di conoscenza di storie, tradizioni e culture differenti, di comprensione e rispetto reciproco fra i popoli delle diverse regioni. La valenza formativa di un turismo concepito come occasione di crescita civile e culturale, fondato sulla ricerca, la scoperta ed il rispetto di storia, arte, natura e cultura è indubbia. I viaggi di istruzione e le gite scolastiche sono momenti fondamentali nella vita di studenti e insegnanti. Giornate intense, ricche di emozioni, di scoperte, dove si solidificano i rapporti e si fanno esperienze. Elementi questi che saranno al centro del workshop che si terrà il prossimo fine settimana a partire da venerdì 28 con un incontro con studenti e docenti che si terrà a Frattamaggiore. Sabato 29, una delegazione di circa cento persone tra dirigenti scolastici, docenti, operatori del turismo, rappresentanti dell’associazionismo culturale e amministratori pubblici, si sposterà in Basilicata. A Metaponto, all’hotel Village “Magna Grecia”, si terrà la seconda giornata del workshop con gli interventi di esperti di turismo scolastico. Domenica la delegazione si sposterà a Matera dove incontrerà amministratori locali, rappresentati dell’associazionismo e della scuola locale.

Con gli appuntamenti di Matera si concluderà una tre giorni intensa che si pone il nobile obiettivo di correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale dei territori.