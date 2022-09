Sequestrata piantagione di marijuana nell’Alto Casertano: 3 arresti

Ad Ailano, nell’Alto Casertano, i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese hanno sequestrato un’estesa area boschiva, circondata da fitta vegetazione ed alberi di alto fusto, in località Verdesca, all’interno della quale è stata individuata una piantagione di cannabis indica. – continua sotto –

Coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” e del Reparto Operativo del comando provinciale di Caserta, i militari della compagnia e della locale stazione hanno tratto in arresto un italiano e due albanesi.

I tre si trovavano nei pressi della piantagione, composta da circa 500 piante di cannabis indica, coltivata su un’area di oltre 1000 metri quadrati, seminascosta da fitta vegetazione in un impervio appezzamento di terreno circondato da querceti di alto fusto.

All’interno di un casolare parzialmente coperto da fitta vegetazione, sito nelle immediate vicinanze della piantagione, venivano trovati circa 2 chili e mezzo di foglie di marijuana in essicazione, mentre altri 300 grammi erano stipati in un container. Sequestrato anche materiale vario strumentale alla coltivazione dello stupefacente. Su disposizione del gip di Santa Maria Capua Vetere, i tre venivano condotti in carcere. IN ALTO IL VIDEO