Maxi frode fiscale nel Bresciano: 22 arresti e sequestri per 93 milioni

Al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, i militari dei comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza hanno eseguito 27 misure cautelari personali e di un sequestro per oltre 93 milioni di euro. – continua sotto –

Si tratta dell’epilogo di un’attività investigativa condotta a partire dal 2019, dai carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia e della locale tenenza delle Fiamme gialle. Le indagini, avviate dai carabinieri in relazione ad ipotesi di riciclaggio nei confronti di un sodalizio i cui indagati avevano vari precedenti, tra cui, in particolare, gestione di rifiuti non autorizzata e traffico di stupefacenti, hanno consentito di indagare sull’esistenza di una frode fiscale, in relazione alla quale la Guardia di Finanza ha condotto gli accertamenti economico finanziari, anche mediante l’approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette.

Sulla base dei risultati emersi, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione di 27 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 14 degli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie, per oltre 93 milioni di euro.

Le operazioni, che hanno visto coinvolte circa 200 unità di personale appartenenti a Reparti delle due Forze di Polizia, sono state condotte in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Lazio, Marche, Liguria, Calabria, Sicilia e Sardegna.