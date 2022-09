Elezioni 2022, Leoni d’Italia: “Pieno sostegno al candidato Gianpiero Zinzi della Lega”

“In questa competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento il movimento Leoni d’Italia sarà accanto al capogruppo regionale Gianpiero Zinzi, candidato della Lega alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare le tante battaglie condotte in Consiglio regionale e siamo certi che saprà rappresentare al meglio la nostra terra”. Così il segretario nazionale del movimento “Leoni d’Italia”, Pasquale Merola. Soddisfazione per la decisione è stata espressa anche dal coordinatore regionale Umberto Onorato e provinciale Antonio Mazzè. – continua sotto –

“A livello nazionale – continua Merola – la Lega ha dimostrato di avere a cuore le difficoltà che stanno affrontando famiglie e imprese con l’aumento vertiginoso dei prezzi, proponendo soluzioni valide e percorribili. Il Paese e la nostra terra hanno bisogno di concretezza, impegno e competenza. Gianpiero Zinzi e la Lega rispondono appieno a queste caratteristiche”.