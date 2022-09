Caserta, concorso fotografico “Un nuovo sguardo” per studenti universitari

Caserta – Si chiama “Un nuovo sguardo” il concorso fotografico rivolto agli studenti universitari promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Caserta, presieduto dall’ingegnere Carlo Raucci, e quello degli Architetti, presieduto da Raffaele Cecoro, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. – continua sotto –

L’iniziativa sarà presentata domenica 11 settembre, alle 19.30, nell’ambito della rassegna “Un borgo di libri” inserita nel festival di “Settembre al Borgo” a Casertavecchia. Location dell’incontro sarà la chiesa dell’Annunziata. Il concorso fotografico, a partecipazione gratuita e aperto agli iscritti dei due ordini professionali, ai docenti e agli studenti iscritti dei corsi di laurea dei due Dipartimenti di UniCampania, è nato con gli obiettivi di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e industriale del territorio casertano grazie a uno “sguardo nuovo” dei partecipanti e favorire relazioni e sinergie tra mondo ordinistico e accademico.

All’incontro, moderato da Luigi Ferraiuolo, parteciperanno, oltre al sindaco Carlo Marino, il presidente dell’ordine degli ingegneri di Caserta, Carlo Raucci; il consigliere dello stesso ordine Tiziana Petrillo; il presidente degli architetti, Raffaele Cecoro ed i docenti Alessandro Mandolini, Direttore Dipartimento Ingegneria UniCampania; Ornella Zerlenga, Direttore Dipartimento Architettura UniCampania e Renato Pelella, webmaster dell’ordine degli ingegneri.

L’invito degli organizzatori, rivolto ai partecipanti, è quello di raccontare, con il loro sguardo, il territorio della provincia di Caserta ricca di uno straordinario patrimonio culturale e naturale e di una importante “storia industriale”: aspetti ancora poco conosciuti e spesso poco valorizzati. Nell’occasione, lo strumento fotografico sarà l’occasione per tornare a meravigliarsi delle bellezze del territorio e a meravigliare soprattutto in un periodo storico come quello attuale. Il bando e il regolamento del concorso sono pubblicati sui siti web degli enti organizzatori.