Carinaro, il Pd incontra i candidati Graziano e Santagata: appuntamento il 5 settembre

Carinaro (Caserta) – In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il circolo del Partito Democratico di Carinaro organizza un incontro, per lunedì 5 settembre, alle ore 18, nella sede di via Trieste, con Stefano Graziano, candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Caserta-Benevento, e Vincenzo Santagata, sindaco di Gricignano e candidato alla Camera nel collegio uninominale di Aversa. – continua sotto –

“Le prossime elezioni politiche – commentano i Dem carinaresi – costituiscono uno spartiacque per Carinaro, la Campania, il Mezzogiorno e l’Italia tutta. La grave crisi sanitaria, con conseguenze economiche, determinata della pandemia di Covid-19, purtroppo non ancora completamente trascorsa; il conflitto russo-ucraino e le gravi conseguenze sul costo delle risorse energetiche e conseguentemente sui costi di produzione e sui prezzi di tutti i generi di consumo al dettaglio impongono a tutti, cittadini, lavoratori e imprese di compiere una scelta consapevole tra le forze riformiste, europeiste, che hanno nell’azione di governo, a tutti i livelli, la loro ragione politica – il Pd, in primis, tra le forze che compongono la coalizione di centrosinistra – e le illusioni populiste e sovraniste, rappresentate dalle destre e da altri movimenti e compagini elettorali”.

Da qui l’invito a quanti si riconoscono nel Pd o che, nel recente passato, si sono riconosciuti nelle politiche del partito o, più in generale nell’ambito delle forze riformiste, democratiche e progressiste, e a tutti i cittadini interessati, a partecipare all’incontro di lunedì prossimo.