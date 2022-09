Aversa, Pasquale Sasso Iovene nuovo comandante del Gruppo Carabinieri

Aversa (Caserta) – Cambio ad alcuni dei vertici territoriali dell’Arma dei Carabinieri nel Casertano, compreso il Gruppo di Aversa dove arriva il nuovo comandante: il tenente colonnello Pasquale Sasso Iovene. – continua sotto –

Nato a Ischia nel 1978, coniugato e con due figli, Sasso Iovene ha intrapreso la carriera militare nel 1998, frequentando i corsi dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, nei gradi di tenente e capitano ha ricoperto gli incarichi di comandante di Compagnia presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, di comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto e di comandante della Compagnia Carabinieri di Palmi, oltre ad un breve periodo quale ufficiale di collegamento di I.P.U. (Integrated Police Unit) in Bosnia.

Successivamente ha ricoperto diversi incarichi all'interno del Raggruppamento operativo speciale (Ros): dapprima come ufficiale addetto della Sezione Anticrimine di Bologna, poi comandante di Sezione del Reparto Anticrimine di Milano e, da ultimo, nel grado di tenente colonnello, quale comandante del Reparto Anticrimine di Reggio Calabria dal settembre 2018 fino al 12 settembre scorso, quando ha assunto il comando del Gruppo di Aversa.

La presentazione ufficiale del neo comandante del Gruppo normanno si è tenuta a Caserta, alla presenza del nuovo comandante provinciale, colonnello Manuel Scarso, e del maggiore Gianluca Galiotta, nuovo comandante del Nucleo Investigativo.