Ondata di maltempo in tutta Italia. A Bologna salta concerto Iron Maiden: in 30mila a casa

Un forte temporale si è abbattuto sulla Capitale, dove è scattata l’allerta gialla per la città e su tutta la regione Lazio. Nelle prossime ore – secondo la Protezione Civile – continueranno venti forti sopratutto nelle zone più a nord di Roma, con raffiche di burrasca. – continua sotto –

Pioggia, lampi e tuoni, e le strutture dei vigili del fuoco e della protezione civile in piena attività per fornire aiuto ai cittadini. Tanta paura per il mega temporale che ha interessato la città e diverse zone della regione Lazio. La tempesta, durata poco più di un’ora, ha causato danni e disagi. Numerose le richieste di intervento. Centinaia i fulmini caduti, mappati dai siti specializzati e commentati dai cittadini sui social.

Tutta l’Italia è attraversata da una ondata di maltempo che in diverse zone ha già portato piogge intense e disagi. L’allerta meteo arancione riguarda Molise e Puglia; quella gialla è stata diramata dalla protezione civile invece per Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania e, appunto, Lazio.

L’ondata di maltempo ha investito anche Firenze e provincia. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono impegnati in città e a Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina, Impruneta. Numerosi gli allagamenti. Oltre 100 gli interventi effettuati in particolare per alberi caduti, rami cornicioni e tende pericolanti. – continua sotto –

A causa del maltempo non si è tenuto il concerto degli Iron Maiden al Sonic Park di Bologna: pochi minuti prima dell’inizio dello show del gruppo metal, all’arrivo di una tempesta di vento e pioggia, l’area è stata evacuata. Nell’arena erano radunate circa 30mila persone.

E sono ore di apprensione per una imbarcazione in difficoltà a ovest di Lampedusa con 86 migranti per la quale Alarm Phone ore fa ha diramato un alert: “Sono alla deriva dal mattino e sta arrivando il maltempo”.

In Puglia grandinate e una tromba d’aria con violente precipitazioni nel pomeriggio nell’area di Marina di Ginosa, nel Tarantino. Temporali e forti raffiche di vento in Valle d’Itria tra Cisternino (Br) e Locorotondo (Ba) con pioggia abbondante e grandine. Il maltempo si sta dirigendo a sud verso Lecce, dove domani sono previsti fenomeni temporaleschi ad alta densità. Forti grandinate anche a Isernia. A Gallipoli cinque giovani velisti, tra i 10 e i 12 anni, sono caduti in mare a causa del maltempo improvviso. Sono stati salvati dal pronto intervento del gommone di assistenza del circolo della vela e da un mezzo della capitaneria di porto. – continua sotto –

A Trieste la guardia costiera ha risposto alle richieste di aiuto di due imbarcazioni sorprese dal repentino cambiamento delle condizioni meteomarine, con avarie alle strutture di bordo: una barca a vela con quattro persone e un’unità a motore con un uomo che, sbarcato in evidente stato di shock e con un possibile principio di ipotermia, è stato accompagnato in ospedale.

Foto da Twitter