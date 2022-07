Aversa, scaduto termine adozione Puc: si riunione Commissione Urbanistica

Aversa (Caserta) – Scaduto il termine per l’adozione del Piano urbanistico comunale, l’Amministrazione è inadempiente. A denunciare il mancato rispetto della scadenza dettata dalla Regione Campania i consiglieri comunali Francesco Di Palma, Paolo Santulli e Giuseppe Stabile, componenti della Commissione Consiliare Urbanistica, che si sono visti costretti a convocare, dopo circa tre mesi che il presidente non la convocava, nonostante la scadenza impellente ed oggi superata, salvo ennesima proroga. – continua sotto –

“La convocazione – spiegano i tre consiglieri comunali di opposizione – è nata dall’esigenza di capire a che punto fosse il Puc, tenuto conto che proprio il 30 giugno scorso è scaduto il termine per l’adozione, stando all’ultima proroga della Regione Campania del dicembre 2021. Considerato che noi commissari non siamo stati minimamente informati, abbiamo ritenuto utile un confronto. Nessuna provocazione, solo interventi istituzionali legittimi”. I tre componenti della commissione hanno denunciato di prendere atto ufficialmente che l’Amministrazione è inadempiente di fronte all’ennesima scadenza del Puc.

Intanto, a seguito della richiesta degli esponenti dell’opposizione, il presidente Mimmo Menale ha provveduto ad effettuare la convocazione dell’organismo per la giornata di venerdì scorso e una seconda per oggi (lunedì 4 luglio, ndr.), ma con un ordine del giorno che lascia sorpresi gli altri consiglieri che si dicono perplessi di essere chiamati a discutere di zone F e G e di indirizzi da fornire ai redattori del Puc. “Ho convocato – spiegato il presidente Menale, tra i consiglieri più vicini al sindaco Alfonso Golia e all’assessore all’urbanistica Marco Villano – la commissione per venerdì scorso come richiesto dalla maggioranza della stessa ed ho chiarito che non vi era stata convocazione perché gli elementi a supporto della commissione non erano cambiati”.

“Poi – ha continuato – ho convocato in altra per lunedì con all’ordine del giorno: Lineamenti strategici per la redazione del Puc; proposta di delibera zone G ed F. Il primo punto perché, aldilà della scadenza de 30 giugno, non sappiamo ancora la Regione come intenda muoversi, anche perché con atti abbiamo dimostrato che l’amministrazione vuole portare avanti la redazione del nuovo piano”. “Quindi, – ha concluso Menale – fino a comunicazione contraria continueremo a lavorare per il Puc. Il secondo punto anche è inerente a richiesta specifica fattaci dal redattore. Essendo temi molto importanti di concerto con l’assessore all’area, Marco Villano, pensiamo che la discussione debba essere portata in consiglio comunale come luogo di indirizzo fondamentale di un istituzione pubblica dove tutte le forze politiche possono portare proposte ed idee”.