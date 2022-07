Aversa, “Rotaract Terra Normanna”: l’avvocato Adolfo Caterino eletto presiedente

Si è conclusa sabato 2 luglio, alla” Tenuta Aquamadre” di Tiriflisco, l’attesissima celebrazione del passaggio delle consegne Zona Campania Felix del Club Rotaract Aversa Terra Normanna, con l’elezione a presedente dell’avvocato Adolfo Caterino. – continua sotto –

Il giovane professionista, nel ringraziare tutte le autorità rotariane e rotaractiane, ha dichiarato: “Con entusiasmo ed una necessaria dose di umiltà rappresenterò nelle vesti di Presidente per l’anno 2022/2023 il Club Rotaract Aversa Terra Normanna. Ringrazio tutti i soci per avermi voluto concedere l’onore di guidare il club quest’anno, per l’attestato di stima e per aver risposto in me piena fiducia”.

“Per me è un vero onore – sottolinea Caterino – e, pertanto, continuerò con impegno e passione a dedicarmi al Club Rotaract insieme al direttivo, composto da: Tania Ottaviano, vicepresidente; Cesario De Angelis, segretario; Francesca Leccia, tesoriere; Andrea di Ronza, prefetto; Miriam Caterino, delegato pubbliche relazioni; Marianna Esposito, formatore interno di club; Mario Migliaccio, consigliere; Domenico Garofalo, consigliere; Vincenzo Caterino, consigliere. Auguro a tutti che sia un anno proficuo, ricco di attività che rispondano alle necessità materiali e sociali del nostro territorio”.