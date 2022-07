Ottaviano, due ragazzi pestati per uno sguardo di troppo davanti al bar

A Ottaviano (Napoli) i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto due uomini, e sottoposto a misure cautelari altri due, minorenni, ritenuti coinvolte nel pestaggio ai danni di due ventenni del posto avvenuto lo scorso 9 aprile all’esterno di un bar. – continua sotto –

Le indagini, condotte dai militari della locale stazione mediante l’analisi dei filmati di videosorveglianza, escussione di testimoni e accertamenti sui telefoni cellulari degli indagati, hanno ricostruito le fasi dell’azione del “branco” a seguito di un presunto “sguardo di troppo” rivolto dai due giovani agli aggressori. I quattro indagati avrebbero deliberatamente e ferocemente colpito più volte le vittime, nei pressi del locale e alla presenza di una moltitudine di avventori, con pugni, calci e con un manganello telescopico, procurando loro lesioni particolarmente gravi.

Per i due indagati maggiorenni sono scattati gli arresti domiciliari; per i due minorenni sono state applicate, rispettivamente, le misure cautelari del collocamento in comunità e della permanenza in casa.