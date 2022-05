“Verso Sud”, Mattarella e Draghi a Sorrento per forum su strategia europea nel Mediterraneo

A Sorrento, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi, si è tenuto il forum “Verso Sud – Strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”. – continua sotto –

Un appuntamento di carattere internazionale promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, che si protrarrà fino a sabato 14 maggio. Tra le autorità si è registrata la presenza, tra gli altri, del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, del sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. A fare gli onori di casa il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Dopo i saluti del presidente della Camera, Roberto Fico, c’è stato l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale ha auspicato “un Mezzogiorno protagonista delle sfide dei nostri tempi”. “L’evoluzione delle politiche pubbliche per il Meridione è spesso rappresentata come una successione di inevitabili sprechi, fallimenti”, ha detto Draghi, assicurando che il Pnrr ridurrà i divari e farà ripartire anche il Sud.

L’obiettivo è quello di costruire una “Unione del Mediterraneo” con l’Italia al centro e il Mezzogiorno come riferimento. Un’iniziativa che parte dai nuovi accordi per le forniture di gas conclusi nelle ultime settimane dal governo con i Paesi del Nord Africa, come Egitto, Algeria, Congo, Angola e Mozambico, ma che guarda anche ai porti, all’innovazione tecnologica, ai poli industriali già presenti al Sud, dall’aerospazio all’automotive, dall’abbigliamento-moda agroalimentare, farmaceutico e al Turismo. IN ALTO IL VIDEO, SOTTO L’INTERVENTO INTEGRALE DI DRAGHI