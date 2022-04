Frattamaggiore, 500 chili di cocaina purissima sequestrati in un capannone

500 chili di cocaina purissima che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro. E’ il grosso quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. – continua sotto –

La droga era nascosta in un capannone, all’interno di venti cartoni contenenti confezioni di solito utilizzate per il trasporto della frutta.

Sono in corso indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, sulla provenienza della sostanza stupefacente e per individuare i responsabili. Proprio Frattamaggiore e i comuni limitrofi di recente sono stati teatro di importanti arresti da parte dei militari dell'Arma a fronte di un escalation di episodi estorsivi legati agli ambienti della criminalità organizzata.