“Sessa Aurunca nel Lazio”, Zinzi: “Qualcuno indichi a De Luca quali sono i Comuni della Campania”

“Sessa Aurunca nel Lazio? Qualcuno indichi a De Luca quali sono i Comuni della Campania!”. Il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, risponde con un tweet ironico alla polemica scoppiata nelle ultime ore in seguito alle esternazioni del governatore sulla città di Sessa Aurunca. – continua sotto –

“Nel 2015 – spiega Zinzi – proposi di regalargli un navigatore così che quando avesse deciso di occuparsi finalmente di qualche Comune diverso da Salerno almeno avrebbe potuto raggiungerlo. E’ trascorsa una Legislatura e mezzo da allora, ma la situazione è sempre la stessa, se non peggio! Solidarietà ai cittadini di Sessa Aurunca ma anche a tutti i campani”.

Sulla vicenda interviene anche Maurizio Del Rosso, consigliere provinciale espressione dell’area che fa riferimento al consigliere regionale Zinzi: “Le esternazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca su Sessa Aurunca sono gravi e non possono semplicemente essere derubricate come ‘spiacevoli’. Ai cittadini di Sessa Aurunca va la nostra solidarietà e comprensione per la delusione che stanno provando nell’aver accordato la propria fiducia a un governatore che – tra le altre cose – si è dimostrato non solo incapace di riconoscere la storia di una Città, ma anche di tenere conto della fierezza di un popolo che merita attenzione e non scherno”.