Napoli, fonti rinnovabili e riciclo rifiuti: al via “Energy Med 2022”

L’aumento degli impianti in Italia dell’energia eolica e solare, i nuovi mezzi di movimento elettrici, le nuove frontiere del riciclo dei rifiuti. C’è tutto il presente e il futuro dell’energia nell’edizione 2022 di Energy Med inaugurata alla Mostra D’Oltremare di Fuorigrotta. A tagliare il nastro il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi. – continua sotto –

Dopo due anni di stop per il Covid, la tredicesima edizione si trova ad affrontare un momento storico delicatissimo dove c’è bisogno di ripensare le fonti di energia e di sfruttare al meglio quelle rinnovabili di cui Napoli e il Mezzogiorno, per fortuna, non scarseggia. Questo il pensiero del direttore di Anea e organizzatore di Energymed, Michele Macaluso.

In fiera i rappresentanti delle istituzioni hanno inaugurato e ammirato il nuovo tram e la nuova mobilità elettrica per le famiglie e i giovani, fino ai nuovi impianti eolici che stanno per essere costruiti in Campania nonché le prospettive dell’energia solare sfruttata a Napoli su edifici pubblici, privati e sulle aziende, come ha spiegato Fabrizio Luongo, vicepresidente della camera di Commercio di Napoli. IN ALTO IL VIDEO