Venezia, Leone d’oro a Paolo Santulli: “Lo dedico ad Aversa e agli aversani”

Aversa (Caserta) – “Un premio inatteso, si schernisce, “tra cotanto senno”. “Ringrazio Maurizio Pollini, presidente provinciale della Confesercenti e consigliere nazionale, che ha sollecitato la mia partecipazione e presentato il mio curriculum al Comitato d’onore”. A Paolo Santulli il prestigioso riconoscimento del Leone d’oro per meriti professionali, che lo stesso, visibilmente emozionato, ha voluto dedicare, pubblicamente, alla città di Aversa ed ai cittadini aversani. – continua sotto –

Laureato in Pedagogia, Educazione Fisica, specializzato in Terapia della Riabilitazione. Docente, prima, poi coordinatore delle attività sportive scolastiche provinciali e successivamente regionali, ed infine Nazionale anche se a titolo onorario. Collaboratore esperto alle Cattedre di Pedagogia generale e differenziale e di Ginnastica e Giochi per l’infanzia all’Isef di Napoli. Per oltre vent’anni impegnato a realizzare attività sportive a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi).

Per tali attività è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Impegno costante ed assoluto nello sport, come atleta, allenatore, dirigente, promotore e sponsor, con squadre che hanno partecipato e partecipano a campionati nazionali, cose che gli sono valse le stelle al merito sportivo prima di bronzo e poi di argento da parte del Coni. Imprenditore nell’ippica, quale Proprietario di scuderie e Allevatore di cavalli da corsa, di trotto, attività che gli sono valse l’elezione a vice Presidente Nazionale dell’Organizzazione degli Allevatori.

Presidente del Panathlon International di Caserta e vice Governatore dell’Area 11 (Campania) dello stesso sodalizio. Segretario provinciale di Caserta dell’Unione Nazionale Insegnanti di Educazione Fisica e componente del direttivo nazionale. Tra i dirigenti fondatori nella provincia di Caserta del sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola. Componente per diversi anni del Consiglio Scolastico Provinciale e della Giunta Esecutiva presso il Provveditorato agli Studi di Caserta. Fondatore e Responsabile di un Centro di Riabilitazione che si occupa di Fisiokinesiterapia, Idrokinesiterapia, massofisioterapia, ginnastica medica, correttiva, posturale, rieducazione neuro motoria, psicomotricità, logopedia, psicoterapia. La struttura, con sede ad Aversa, è tra quelle che contano il maggior numero di personale dipendente della città. – continua sotto –

Fondatore e presidente della Collana Editoriale “Cinzia Santulli”, il ricavato della quale, per la vendita dei libri pubblicati, viene donato interamente in beneficenza. Esperto di Pittura Napoletana dell’Ottocento, già co-conduttore della Galleria “Giosi” di Napoli, la più antica d’Italia. Oltre a ciò, lo stesso è stato eletto sette volte al Consiglio Comunale e Deputato al Parlamento nell’unica volta che è stato candidato, dove si è reso promotore, tra l’altro, quale primo firmatario della legge 136/02 del 18 giugno 2002 approvata all’unanimità sia dalla Camera che dal Senato. Questa è una sintesi, del curriculum professionale che è stato ritenuto meritevole dell’ambito riconoscimento. Noi che conosciamo il premiato, sappiamo della sua resilienza. Infaticabile e mai domo, ne è dimostrazione, tra l’altro, la lotta che porta avanti da circa 17 anni per la realizzazione della Pista di Atletica Leggera nella sua città.