Aversa, auguri al preside-giornalista Geppino De Angelis per i suoi 85 anni

Aversa (Caserta) – Auguri “al quadrato” per il preside e giornalista aversano Geppino De Angelis che oggi festeggia compleanno ed onomastico. Sono “appena” 85 gli anni del già docente, vicepreside e successivamente preside di vari istituti scolastici della provincia di Napoli e Caserta, nonché giornalista iscritto all’ordine da circa 60 anni. – continua sotto –

Sempre “sul pezzo”, come si dice in gergo giornalistico, ha collaborato con le maggiori testate della Campania (Roma e Il Mattino in primis) e da tempo è collaboratore attivo del quindicinale aversano NeroSuBianco. Sempre coerente con le sue idee convinzioni, De Angelis è sicuramente un esempio per i tanti giovani che fanno o intendono approcciarsi all’affascinante mondo del giornalismo.

Al preside-giornalista i più affettuosi auguri dell’intera redazione di Pupia.Tv e di chi scrive, che ne serba un ricordo speciale.