Da stamattina quattro squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli sono impegnate a Casoria (Napoli), in via Nazionale delle Puglie, per l’incendio dei locali di un’azienda di autoricambi. – continua sotto –

Sul posto sono state inviate anche due autobotti per garantire il rifornimento idrico alle lance antincendio delle squadre sul posto. IN ALTO IL VIDEO