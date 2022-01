Cesa, pacchi alimentari mensili: al via le domande

Cesa (Caserta) – In esecuzione di una delibera di giunta comunale, che ha approvato il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita – triennio 2021-2022-2023” mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’associazione Banco Alimentare Campania Onlus, è stato pubblicato il relativo avviso. – continua sotto –

“Il progetto è finalizzato a fornire a cento nuclei familiari residenti, che versano in condizioni di disagio economico, un sostegno attraverso l’erogazione di un pacco mensile, contenente prodotti alimentari, per il periodo gennaio-dicembre (escluso agosto). – fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino, con la delega ai Servizi sociali – I pacchi saranno distribuiti dai volontari della protezione civile, come avviene oramai da tempo”.

L’avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione delle domande di ammissione al beneficio per l’anno 2022, le quali saranno oggetto di valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali, che provvederà a predisporre apposita graduatoria. I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione del beneficio: residenza nel comune di Cesa; reddito Isee inferiore ad euro 6.000; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata ad euro 7.560; oppure attestazione Inps del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza, ovvero della Pensione di cittadinanza (in questo caso non è necessaria ulteriore documentazione); in alternativa attestazione di accertata condizione di indigenza (presa in carico) da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza; assenza di assistenza alimentare da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari sul territorio. A parità di requisiti, saranno applicati i seguenti criteri di priorità: presenza nel nucleo familiare del maggior numero di minori di età inferiore a sei anni; presenza nel nucleo familiare di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; nucleo familiare sottoposto a provvedimento di sfratto dell’abitazione.

L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali ed è inoltre scaricabile dal sito www.comune.cesa.ce.it. Le istanze potranno essere presentate a partire dal 24 gennaio 2022 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di sabato 12 febbraio 2022 all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico.