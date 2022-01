Aversa, l’Ite “Gallo” apre le porte a famiglie e studenti: Open Day il 22 e 23 gennaio per promuovere iscrizioni

Aversa (Caserta) – Consapevole del ruolo strategico che svolge nella formazione dei giovani del territorio, l’Istituto Tecnico del Settore Economico “Alfonso Gallo” di Aversa, guidato dalla dirigente scolastica Vincenza Di Ronza, apre le porte a famiglie e studenti con orario continuato dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 17. – continua sotto –

Per questo weekend, in particolare, sono stati organizzati due “Open Day”: sabato 22 e domenica 23 gennaio. Nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid bisognerà prenotarsi contattando i numeri 081.813.15.58 – 347.57.10.530. Il team per l’Orientamento illustrerà a genitori e studenti l’ampia gamma di opportunità e le caratteristiche dei curricoli dell’istituto, centrati sull’economia aziendale, diritto, informatica e lingue. Le domande di iscrizione sono effettuate on line fino al 28 gennaio 2022.

L’iniziativa nasce in un periodo in cui i genitori degli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado sono chiamati a compiere una scelta fondamentale per la crescita formativa dei propri figli: l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado. Dovrà essere scelto il percorso che sarà, per gli studenti, il trampolino di lancio per il mondo del lavoro o per gli studi universitari. Cosa e come scegliere? In piena crisi pandemica e con la disoccupazione giovanile che vola alto, trovare l’opzione giusta può significare riuscire ad agganciare, in tempi brevi, il mondo del lavoro e guardare con fiducia al futuro. Ebbene, gli Istituti Tecnici del Settore Economico consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti, acquisire competenze ed essere in grado di applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni e il diploma che si consegue è uno dei più richiesti.

Tra questi c’è l’Ite “Gallo” che ha due indirizzi: Amministrazione finanza e Marketing (articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing, Sistemi informativi aziendali; Curvatura sportiva) e Turismo. Tali indirizzi, insieme alla curvatura del Percorso Sport, consentiranno ai giovani di: proseguire negli studi universitari, svolgere la libera professione o il lavoro dipendente. Non a caso, il motto del “Gallo” è: “Per i manager di domani, viaggiatori del futuro!”.

In attesa di partecipare agli Open Day, gli interessati possono cominciare a visionare una sintesi dell’offerta formativa offerta dall’istituto: clicca qui per scaricare il pdf. Altre info su sito web: www.itegallo.it