Ad Afragola, in provincia di Napoli, nella serata del 2 gennaio, intorno alle 21, è crollato un vecchio stabile nel centro storico. – continua sotto –

Sul posto, in via Ciaramella, sono giunte le forze dell’ordine e Vigili del fuoco per verificare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie. Nell’edificio risultano quattro residenti che, tuttavia, non sarebbero stati presenti al momento del crollo poiché lo stabile era da tempo in disuso.