Sport casertano, addio ad Achille Cuccari: il cordoglio della Polisportiva Gricignano

Giornata di lutto per il mondo dello sport casertano. Si è spento improvvisamente, a Vitulazio, il dottor Achille Cuccari, presidente della delegazione casertana della Figc. Uomo di notevole spessore umano e sociale, ex sindaco di Vitulazio, medico di base, da sempre impegnato nello sport, dal mese di luglio alla guida del calcio casertano. – continua sotto –

“Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa dipartita di Achille Cuccari, delegato provinciale di Caserta e storico dirigente, da sempre in prima linea per il calcio dilettantistico campano. Sentite condoglianze e un abbraccio forte a tutti i familiari”, commenta il presidente del Comitato Regionale Campania della Federcalcio, Carmine Zigarelli, anche a nome del consiglio direttivo e della delegazione di Caserta.

Il presidente della Polisportiva Gricignano, dottor Gennaro Pacilio, lo ricorda così: “Una notizia triste e inaspettata. E’ grazie a lui che è rinata la nostra società. Ci ha spronati fin dalla sua elezione dicendo che una cittadina come Gricignano non poteva mancare nei calendari dei campionati di calcio dandoci forza e coraggio di ricominciare. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”. Il sindaco di Gricignano, Vincenzo Santagata, afferma: “Sono veramente dispiaciuto, pochi giorni fa ho parlato con lui al telefono. Una persona splendida e squisita. Una grande perdita per l’ambiente sportivo provinciale ma anche per i suoi concittadini per il quale era un punto di riferimento”.