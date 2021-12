Giornata delle persone con disabilità al Museo Archeologico dell’Antica Capua

Venerdì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Direzione Regionale Musei Campania partecipa all’iniziativa organizzando al Museo archeologico dell’antica Capua, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), una visita guidata per le persone con disabilità, volta a promuovere i valori e ad individuare come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”. – continua sotto –

Alle 12:30 visita guidata gratuita per le persone con disabilità a cura professoressa Raimonda Rossi, impegnata e sensibile ai temi della giornata, che guiderà i visitatori alla scoperta delle meravigliose sculture esposte: l’Afrodite Cnidia e la Nike di Capua, personificazione della vittoria e del trionfo e delle Matres di Capua.

Il museo già da anni sviluppa e condivide con il territorio progetti di inclusione sociale, con risultati emozionanti e soddisfacenti. La Giornata, istituita nel 1992 dall’Onu, si inserisce in un ampio contesto di ripartenza, di contrasto alle discriminazioni di ogni genere e di incremento delle prospettive di crescita e di coesione sociale e rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare in quelli inerenti la qualità dell’educazione, la riduzione delle disuguaglianze e il rafforzamento del dialogo tra i popoli. Con l’adesione all’iniziativa, il MiC ribadisce la volontà di attivare forme di fruizione e di inclusione, per garantire il diritto di tutti alla partecipazione culturale e ai contenuti del patrimonio, come sancito dagli articoli 3 e 9 della Carta Costituzionale.

Il decreto ministeriale 111/2016 dispone l’ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza ai servizi di assistenza socio-sanitaria. – continua sotto –