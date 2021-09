Napoli, Rossella Solombrino presenta la lista “Equità Territoriale”

Entra nel vivo la campagna elettorale di Rossella Solombrino, candidata a sindaco di Napoli per il movimento “Equità Territoriale”. 14 i candidati nella lista che la sosterranno nella corsa verso le urne del 3 e 4 ottobre. – continua sotto –

Durante un’iniziativa pubblica nel centro storico di Napoli, Solombrino ha illustrato i punti della sua proposta, incentrata sulla giusta ripartizione per regioni dei trasferimenti statali e sull’utilizzo dei fondi del Pnrr. A dare man forte alla candidata sindaco, l’europarlamentare Piernicola Pedicini e lo scrittore Pino Aprile, autore del best seller Terroni, rispettivamente presidente entrante e uscente del movimento equità territoriale. IN ALTO IL VIDEO