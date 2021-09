Luigi Di Maio a Santa Maria Capua Vetere per sostenere candidati M5S

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fatto tappa, stamani, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per un caffè con i cittadini e per dare tutto il suo supporto ai candidati del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Appuntamento alle 10 con presentazione ufficiale della lista; a seguire intervento in piazza Bovio. Presenti il candidato sindaco Raffaele Aveta e il senatore Agostino Santillo. IN ALTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA, SOTTO UN VIDEO