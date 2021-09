La Pro Loco di Cesa al festival internazionale “Tocatì” di Verona

Cesa (Caserta) – La Pro Loco Cesa parteciperà alla 19esima edizione di “Tocatì”, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona, che si terrà a Verona dal 17 al 19 settembre 2021, con il gioco dello Scalillo. – continua sotto –

Quando l'acqua incontra la terra fertile dell'agro aversano-atellano nasce il vino Asprinio. Spettacolare è la sua vendemmia 'eroica': i tralci di vite si arrampicano su pioppi alti anche 15 m e i vilignatori esperti salgono tra i filari di Alberata Aversana sullo scalillo, una scala di castagno lunga e stretta. Il Torneo dello Scalillo è organizzato dalla Pro Loco Cesa durante l'Asprinum Festival: 5 vendemmiatori danno prova di equilibrio reggendosi solo con le gambe attorno ai pioli e trasportando lo strumento a spalla, a braccia e a rrecchia. Al Tocatì, oltre allo Scalillo, anche il Gioco delle Bijè (Piemonte), il Gioco delle Noci, Petanca e Trucco da Terra (Liguria), Scalillo (Campania), Mitule (Lazio), Piastre e Sburla la Roda (Lombardia), Trampoli (Marche), Morra (presentata da due comunità di gioco, una veneta e una della Basilicata), Tiro del Burcio, S-cianco, Tamburello e Zugo de l'ovo (Veneto).

L'edizione 2021, seguendo il format di festival diffuso inaugurato nel 2020, si svolgerà nel centro storico di Verona, dove saranno presenti le comunità di gioco tradizionale italiane. Invece, in collegamento streaming dai loro territori d'origine e visibile sul sito web e sulle pagine social della manifestazione, gli ospiti d'onore Belgio, Cipro, Crozia e Francia presenteranno le loro pratiche tradizionali legate all'acqua, tema conduttore di questa edizione del Festival. Da sempre, infatti, la presenza di questo elemento, per sua natura in grado di favorire gli scambi commerciali e culturali, ha agevolato anche la diffusione e la conoscenza dei giochi tradizionali in tutta Europa.

Non mancheranno come nelle passate edizioni momenti di riflessione con incontri, proiezioni e presentazioni di libri, in cui registi, pedagogisti, scrittori e personalità dello spettacolo racconteranno il tema dell’acqua e del gioco in varie sfaccettature. Per seguire le dirette streaming collegarsi a: www.tocati.it – facebook/tocati.festival – youtube/AssGiochiAntichi