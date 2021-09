Carinaro, un milione di euro per la riqualificazione di Via Casignano: pista ciclo-pedonale

Carinaro (Caserta) – Sfiora il milione di euro l’importo del finanziamento, stanziato dal Governo e curato dal Ministero dell’Interno, a cui il Comune di Carinaro è stato ammesso per realizzare il progetto di rifacimento di via Casignano, al confine con Teverola. – continua sotto –

I fondi – pari a 999.283 euro – saranno assegnati in base alla Legge di Bilancio 2019 che ha previsto, per l’anno 2021, dei contributi per i Comuni in ordine a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni. Risorse incrementate di 900 milioni di euro per il 2021, e ciò ha permesso lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili. – continua sotto –

Il progetto di via Casignano, come spiega il consigliere comunale Nicola Mauro Barbato, “prevede la costruzione di una rotatoria all’incrocio tra la strada provinciale Teverola-Carinaro che sarà abbellita con fiori e sistema di irrigazione automatico. Poi si continuerà verso via Casignano con il rifacimento della rete fognaria, della rete idrica e della rete di illuminazione pubblica sia per la strada che per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale. La zona, inoltre, verrà dotata di nuova segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, con la collocazione di bande per la riduzione della velocità”. “Questo – conclude l’esponente dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Affinito – è solo il primo pezzo di un puzzle che vede il suo compimento con l’unione delle tre arterie di via Fratte e via San Salvatore con una pista ciclabile completa”. IN ALTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA