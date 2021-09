Aversa, verso il bilancio di previsione: Pd dà pieno sostegno al sindaco Golia

Aversa (Caserta) – Pieno sostegno all’attività amministrativa del sindaco Alfonso Golia e della sua maggioranza. E’ quanto emerso dall’assemblea del circolo del Partito Democratico di Aversa, tenutasi nella serata di lunedì, nella sede di piazza Municipio, con all’ordine del giorno la discussione del bilancio di previsione 2021-2023 che il Consiglio comunale sarà chiamato a votare per martedì 14 settembre. – continua sotto –

A presiedere l’incontro il sindaco Golia, segretario verbalizzante il vicesegretario provinciale del Pd di Caserta, nonché vicesindaco di Aversa, Marco Villano. Modera l’assessore all’Ambiente Elena Caterino. Presenti, inoltre, i consiglieri comunali Erika Alma, Vincenzo Angelino, Pasquale Fiorenzano, Marco Girone. – continua sotto –

Nella relazione introduttiva, Golia ha rimarcato gli aspetti fondamentali che riguardano l’area economico finanziario dell’ente e illustrato le attività svolte fino ad oggi e quelle previste nel bilancio di previsione. E ha concluso chiedendo ai presenti di esprimersi in merito all’argomento in oggetto e ha dato inizio agli interventi. Al termine di tutti gli interventi, l’assemblea ha rimarcato “pieno sostegno all’attività amministrativa del sindaco e della sua maggioranza”, deliberando all’unanimità “la posizione favorevole del Partito Democratico sull’approvazione dei documenti contabili (consuntivo 2020, previsionale 2021 e verifica degli equilibri di bilancio) in discussione nel Consiglio Comunale del 14 settembre”.