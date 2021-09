Aversa, percettori Reddito Cittadinanza impegnati in manutenzione verde pubblico

Aversa (Caserta) – Finalmente anche ad Aversa i percettori del reddito di cittadinanza lavoreranno per la concretizzazione di progetti pubblica utilità. La giunta comunale, infatti, ha approvato i progetti che saranno concretizzato dai beneficiari di questa misura di sostegno. – continua sotto –

A darne notizia il primo cittadino aversano Alfonso Golia che, in merito, ha dichiarato: “Venerdì in giunta abbiamo approvato i dodici Progetti utili alla collettività che ci permetteranno di impiegare per un anno 103 percettori di reddito di cittadinanza in attività varie”. “Abbiamo scelto – ha continuato l’esponente del Partito Democratico – di privilegiare attività legate all’ambiente, al verde e al decoro urbano, senza però trascurare la sicurezza stradale, lo sport, la cultura, i beni comuni e la memoria della città. I progetti utili alla collettività sono parte integrante del reddito di cittadinanza. Ogni percettore lavorerà per la collettività da un minimo di otto ore ad un massimo di sedici a settimana. Nei prossimi giorni gli uffici comunali preposti invieranno tutta la documentazione ai Centri per l’impiego che selezioneranno i profili adatti a svolgere i vari progetti”. – continua sotto –

Soddisfazione in tutto il Movimento 5 Stelle aversano per un traguardo finalmente raggiunto. “Diventano realtà, e i cittadini aversani potranno vedere all’opera i nostri percettori, – ha dichiarato il consigliere comunale pentastellato Roberto Romano – i progetti di pubblica utilità. I progetti prevedono l’assunzione di 103 persone che verranno impiegati in vari compiti: dalla cura dell’igiene urbana, alla manutenzione delle scuole, dei parchi delle aiuole”. “Questa decisione della giunta comunale – continua Romano – arriva dopo un iter burocratico molto intenso che ho portato avanti con tenacia e convinzione. Si è partiti con un protocollo di intesa nel novembre 2019, quando il M5S era opposizione critica ma costruttiva e si è conclusa oggi che la forza politica dei 5 stelle hanno preso l’impegno di sostenere questa amministrazione con un appoggio esterno”. “Ci impegneremo sempre per la città, perché al di là dei finti moralisti e di una falsa opposizione, – ha concluso l’esponente pentastellato – noi saremo vigili e presenti sempre sul territorio e porteremo sempre avanti battaglie per il bene comune. Ora bisogna concentrarsi sulle prossime sfide Puc e piano traffico, da questo dipenderà il futuro della città, ricca di storia e di bellezze artistiche culturali, sede di Università e Tribunale”. – continua sotto –

I settori maggiormente interessati, come ha avuto modo di affermare il sindaco Golia, sono quelli relativi all’ambiente. In particolare, la manutenzione del verde pubblico. Un settore che boccheggia con Aversa che passa da zone, anche centrali, dove l’erba cresce indisturbata, ad altri dove le aiuole sono ridotte a distese gialle a causa della mancanza di innaffiamento. – continua sotto –

Una notizia accolta positivamente anche tra le file dell’opposizione dove erano stati diversi consiglieri comunali, da Gianluca Golia a Francesco di Palma a Luigi dello Vicario, che avevano presentato emendamenti al bilancio preventivo per l’anno in corso, la cui approvazione è in programma per martedì, giorno per il quale è stato convocato il Consiglio comunale dal presidente Carmine Palmiero, per rendere concreto il progetto. Positivi anche i commenti dei cittadini aversani sui vari gruppi social che sperano anche che questi progetti rendano più difficile la possibilità che i beneficiari del Rdc possano lavorare in nero e percepire contemporaneamente il sussidio.