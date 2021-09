Aversa, Golia: “Su opere private in ex Alifana possiamo solo monitorare iter”. E gli altri terreni?

Aversa (Caserta) – Possibile che nessuno dei politici aversani si sia reso conto di quanto sta accadendo sull’area del percorso dell’ex ferrovia Alifana dove tanti, non solo ad Aversa, hanno utilizzato quei suoli per realizzare parcheggi, abitazioni ed altro? Era questo il senso della domanda che ponevamo ieri, raccontando quanto sta avvenendo, nel pieno rispetto della legge, nell’area dell’ex Alifana compresa tra via Botticelli e via Belvedere dove sono in corso lavori per realizzare parcheggi interrati e una struttura sportiva (leggi qui). Un’area che, secondo quanto affermava anni fa uno dei sindaci di Aversa, era stata concessa in proprietà alla città. – continua sotto –

La risposta è arrivata e a darla è direttamente il sindaco in carica Alfonso Golia. “La nostra amministrazione – afferma il primo cittadino – non intende favorire interessi privati perché i soli interessi che ci stanno a cuore solo quelli della cittadinanza e della città. Circa la realizzazione in corso di un parcheggio interrato e di una struttura sportiva in via Botticelli, nell’area ex Alifana compresa tra questa arteria e via Belvedere, posso dire che l’amministrazione segue con attenzione quanto viene realizzato perché sia tutto secondo le norme di legge e non può fare di più perché tengo a precisare – aggiunge Golia – che quell’area è di proprietà privata e così chi sta edificando lo fa nel suo pieno diritto essendo stata concessa l’autorizzazione a costruire nel 2012, così come è scritto sulla tabella”. – continua sotto –

Risposta esauriente che, però, non chiarisce perché altri terreni della ex ferrovia Alifana, come quello del percorso parallelo a via Di Iasi, non siano mai stati usati dal comune di Aversa per realizzare opere utili alla cittadinanza.