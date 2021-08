Elezioni Santa Maria Capua Vetere, in campo Italo Crisileo

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Nel gruppo guidato dal candidato alla carica di sindaco Raffaele Aveta, a Santa Maria Capua Vetere scende in campo con la lista civica Movimento Civico Sammaritano il candidato consigliere Italo Crisileo, alla sua prima esperienza di candidato consigliere nella competizione elettorale comunale nella Città del Foro. – continua sotto –

“Ripartiamo per migliorare ancora di più la città di Santa Maria Capua Vetere – esordisce Italo Crisileo – con l’impegno di essere concreti e progettuali verso tutti i nostri concittadini nell’ambito della legalità e della trasparenza. Nostro compito sarà quello di portare al benessere completo la città, una delle più importanti e la più antica della Campania per storia, tradizione e cultura affinché tutti possano viverla nelle migliori condizioni possibili”. – continua sotto –

Laureato in Giurisprudenza, il 27enne Italo Crisileo opera nel campo del diritto civile e il suo impegno è quello di avere a cuore le sorti della sua città natale: “Il mio desiderio è quello di proporre e fare attuare, per quanto possibile, se verrò eletto iniziative a favore dei giovani disoccupati e degli emarginati il cui numero è diventato abbastanza rilevante nella nostra città ed è purtroppo in costante crescita. Con l’impegno che tutto ciò sia realizzabile concretamente e nel più breve tempo possibile – ha ancora precisato Crisileo – scendo in campo con il più vivo desiderio di dare il mio fattivo e pregnante contributo con l’ausilio di quanti condividono le mie idee e il nostro progetto sociale e politico appartenente al gruppo cui appartengo”.