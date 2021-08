Aversa, Innocenti: “Quasi 1 milione di euro per edilizia scolastica”

Aversa (Caserta) – «Nel solo mese di agosto l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere quasi un milione di euro per l’edilizia scolastica, la cui manutenzione è per noi tutti una priorità e per la quale è fondamentale reperire fondi dati i noti problemi del bilancio». Ad annunciare la notizia l’assessore all’Edilizia scolastica, Giovanni Innocenti (nella foto), che, però, tiene a precisare che l’operazione è stata resa possibile grazie alla sinergia con il collega di giunta Marco Villano, con delega di vicesindaco, oltre che con il consigliere comunale Vincenzo Angelino. – continua sotto –

«Dopo i progetti per le palestre, – ha continuato Innocenti – è di questi giorni la notizia del finanziamento da 205mila euro da parte del Miur in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021/22 e per scongiurare i doppi turni che tanti disagi hanno creato alle famiglie. Un bando uscito ad agosto, rimasto aperto per una sola settimana, dal 6 al 13 agosto, per il quale abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. 105mila euro per l’affitto di immobili da destinare a nuove aule e 100mila per la scuola media “Giovanni Pascoli” di via Ovidio per fronteggiare la carenza di spazi per la didattica». – continua sotto –

Innocenti, che è assessore da solo quattro mesi, nella giornata di ieri, inoltre, ha effettuato sopralluoghi con i dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale. Nello specifico, al Comune di Aversa sono stati assegnati 105mila euro per finanziare fitti di nuove aule per evitare che ci siano “classi pollaio” e sia possibile ospitare gli alunni con il rispetto delle distanze passando dai 25 alunni canonici ai circa 18. Gli altri 100mila euro saranno utilizzati presso la scuola media Pascoli per la realizzazione di due o tre aule ex novo sempre per far fronte al fabbisogno di aule seguito alla pandemia. Alla stessa scuola media Pascoli, nei giorni scorsi, erano stati attribuiti 350mila euro per la ristrutturazione della palestra. Stessa somma anche per il plesso di viale Kennedy dell’istituto comprensivo “De Curtis”.