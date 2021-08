Afragola, 14enne portato via dal padre biologico: ricerche dei carabinieri

Un ragazzo di 14 anni si allontana in auto con il padre biologico, che conosce; i genitori adottivi sporgono subito denuncia, temendo che l’uomo, di origini serbe, voglia portare via con sé il minorenne. E’ accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri, 30 agosto. – continua sotto –

Nei pressi di una gelateria in via Amendola, una delle strade del centro del popoloso comune alle porte del capoluogo, il ragazzo è salito – non è chiaro se spontaneamente o meno – sulla vettura guidata dal genitore biologico. Il padre adottivo ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le ricerche del minore e stanno indagando a tutto campo per ricostruire la dinamica dell’episodio e il contesto in cui è maturata la vicenda.

Secondo alcune fonti, il 14enne e altri due suoi fratellini – tutti sottratti ai genitori biologici – era ospite di una casa famiglia ed erano stati poi affidati ad una coppia di genitori che, nel pomeriggio, erano in gelateria con i tre figli adottivi. Ad un certo punto, a bordo di un’autovettura Fiat, è giunto sul posto il padre biologico che avrebbe tentato di far salire in auto tutti e tre i ragazzini, per poi riuscire a portarne via solo uno. – continua sotto –