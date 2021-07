Draghi e Cartabia in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere

A distanza di due settimane dall’operazione che ha svelato le violenze commesse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile del 2020, il presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia oggi, alle ore 16, visiteranno la Casa Circondariale ‘Francesco Uccella’ di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). – continua sotto –

Al termine dell’incontro il premier Draghi e la ministra rilasceranno alcune dichiarazioni. Lo rende noto Palazzo Chigi. – continua sotto –

Per il presidente nazionale e il segretario regionale dell’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria (Uspp), Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, la visita di Draghi e Cartabia “è un segnale importante non solo per mostrare che lo Stato c’è a chi nel carcere sta scontando una pena, ma anche per gli agenti della polizia penitenziaria”. I due sindacalisti auspicano che la ministra della Giustizia, “dopo i tragici eventi di Santa Maria Capua Vetere, imprima un cambio di rotta nel sistema di gestione della detenzione, anche per quello che concerne i detenuti con problemi psichiatrici. Gli agenti di polizia penitenziaria – concludono Moretti e Auricchio – rappresentano quelle forze buone dello Stato che con umiltà e spirito di sacrificio continuano a garantire l’ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari nonostante la cronica carenza di organico che solo in Campania conta ben 600 unità in meno”.