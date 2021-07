Spaccio di droga: due arresti nell’Avellinese

I carabinieri della compagnia di Solofra hanno tratto in arresto due persone. Si tratta di un 40enne di Montoro ed un 43enne di Prata di Principato Ultra con a carico precedenti di polizia, ritenuti rispettivamente responsabili di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, all’esito di perquisizione domiciliare, i carabinieri della stazione di Montoro hanno sorpreso il 40enne in possesso di circa 3 grammi di eroina, confezionata in dosi, sottoposta a sequestro unitamente ad un bilancino di precisione ed alla somma contante di 450 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

A Prata di Principato Ultra, invece, i carabinieri dell’aliquota operativa, insieme ai colleghi della stazione di Pratola Serra, hanno sequestrato quattro piante di canapa indiana, recanti infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana, che sono state sequestrate, rinvenute all’interno di un casolare abbandonato, di cui il 43enne ne aveva la materiale disponibilità. Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.