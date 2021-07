Vacanze sicure e senza rischio di “restare a terra”: meglio in agenzie di viaggio

Napoli – Vacanze a rischio anche per i possessori del green pass. Il virus della burocrazia anti Covid si è diffuso non solo in Grecia e Inghilterra, ma in buona parte dei paesi europei che hanno aperto le frontiere ai turisti, a patto però di aver completato il ciclo completo di vaccinazioni. – continua sotto –

Per chi ha passato notti insonni per scovare l’offerta online del volo migliore o l’albergo tutto compreso a prezzi d’occasione, rischia di restare a terra. Anzi in aeroporto, come è accaduto in questi giorni a Capodichino, ma anche a Malpensa e Fiumicino, dove si è creata la fila dei viaggiatori con green pass ma senza il famigerato Plf, il “passenger locator form”, ovvero il modulo di localizzazione digitale che serve alle autorità sanitarie per tracciare gli spostamenti dei viaggiatori. – continua sotto –

Ecco che la scelta di recarsi presso un’agenzia di viaggi per organizzare la vacanza diventa la strada da preferire per evitare inconvenienti alla partenza e soprattutto per ottenere assistenza professionale prima e durante tutta l’esperienza di viaggio, come sottolinea il presidente di Fiavet Campania-Basilicata, Giuseppe Scanu. Perché scegliere l’agenzia di viaggio? Ce lo spiega anche il vicepresidente Fiavet Campania-Basilicata, Francesco Spinosa. IN ALTO IL VIDEO