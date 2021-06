Agricoltura, Furore (M5S): “Salvi i fondi alle Regioni del Sud. Nessuna riduzione”

“Salvo il settore agricolo delle 5 regioni del Sud, dove tra l’altro ne rappresenta l’eccellenza. Grazie, infatti, al lavoro svolto negli ultimi due mesi dal ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, insieme ai portavoce regionali, nazionali ed europei, è stata trovata una soluzione adeguata nel riparto dei Programmi di sviluppo rurale al fabbisogno delle regioni del Sud. Nessuna perdita, dunque, per il comparto agricolo nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno, ma un fondo ad hoc di 92 milioni di euro che andrà a compensare l’assegnazione del nuovo criterio”. Così, in una nota, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore. – continua sotto –

“In questo particolare momento storico – continua il pentastellato– era fondamentale trovare una soluzione per dare alle regioni risorse sufficienti a sostegno di un settore che proprio in quei territori, penso ad esempio alla Campania, alla Puglia, ne rappresenta la vocazione. Anche in questo caso il Movimento 5 Stelle dimostra di essere vicino a coloro che ne hanno più bisogno e, al contempo, investe tutte le sue energie nella tutela e nello sviluppo delle eccellenze dei territori. Per questo – conclude Furore – continueremo a lavorare per ottenere il ricalcolo dei nuovi criteri del cosiddetto ‘primo pilastro’, solo così si potranno dare risposte adeguate alle specifiche esigenze delle regioni”.