Reggia di Caserta, concluso restauro Fontana Margherita

Conclusi i lavori di restauro della Fontana Margherita. L’ingresso alla via d’acqua del Museo verde della Reggia di Caserta è stato restaurato, per la componente vegetale, grazie alla sponsorizzazione di DoDo, da sempre impegnato in progetti ecosostenibili e in difesa della natura, e della gioielleria della famiglia Iannicelli. – continua sotto –

Il progetto arboreo – si legge in una nota – è stato concepito per garantire fioriture in diverse stagioni dell’anno delle aiuole, grandi protagoniste del disegno botanico”intorno alla fontana: piante di Mirto e Cistus per una percezione visiva e olfattiva e esemplari di Coprosma Robusta che tra agosto e settembre si coprono di piccoli fiori bianchi; Chicas, Palme di San Pietro e rose antiche che incorniceranno l’accesso alla via d’acqua del Museo Verde. – continua sotto –

La vegetazione prativa spontanea dell’aiuola a forma di stella è stata sostituita con esemplari di Cerastium Tomentosum, pianta che dà vita a magnifici tappeti di foglie persistenti e vellutate grigioargentate e a fiori bianchi che sbocciano tra maggio e giugno. La vaseria ospita piante di rosmarino prostrato. Infine, i vialetti in ghiaia sono stati integrati con materiale per ricostituire lo spessore di inerti e la copertura integrale del telo anti radice. Il restauro della componente architettonica della Fontana Margherita è stato, invece, effettuato con fondi ordinari e grazie al contributo di sponsorizzazione della Panorama Film.