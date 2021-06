Napoli, De Luca: “Con Manfredi per superare decennio disastri”

“Gaetano Manfredi? È una persona di grande autorevolezza, di competenza, credo possa garantire una prospettiva importante per la città di Napoli e l’area metropolitana”. A cinque giorni dall’annuncio della candidatura a sindaco di Napoli dell’ex ministro, arriva un endorsement dal governatore della Campania Vincenzo De Luca nei confronti della figura su cui puntano Pd, M5s e gli altri alleati del centrosinistra. – continua sotto –

“Credo – spiega il presidente della Regione a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia – che si possa sperare di passare dal decennio della demagogia, dell’inconcludenza, e dei debiti, cioè dal decennio che ha costruito il più grande disastro amministrativo d’Italia, a una stagione amministrativa all’insegna della concretezza, della semplicità e dell’operatività, oltre che della tutela della dignità di Napoli”. “Quando si accumulano miliardi di euro di debiti – osserva De Luca – è difficile difendere un’immagine di dignità di Napoli e del Sud. Credo che si possa aprire una pagina molto importante per Napoli e per il Paese”. – continua sotto –

“Su patto per Napoli serve intesa tra tutti i partiti” – “È importante che ci sia l’intesa di tutte le forze politiche per dare una mano alla comunità di Napoli”, dice De Luca interpellato sulla proposta del Patto per Napoli avanzata dai leader di centrosinistra e M5s. Il governatore auspica che si possa fare “di tutto – spiega a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia (guarda video) – per evitare che questo disastro amministrativo sia scaricato sui cittadini di Napoli, che per la verità stanno già pagando perché sono i cittadini che pagano le tasse più alte d’Italia per il servizio peggiore d’Italia”. “La mia opinione – aggiunge – è che quando si accumulano miliardi di euro per incapacità è bene che qualcuno ne risponda se vogliamo difendere la dignità di Napoli e del Sud”. – continua sotto –

Sull’ipotesi di una legge speciale per Napoli, così come fatto per Roma, il presidente della Regione spiega che “questa richiesta che dobbiamo rilanciare anche di una legge speciale è tanto più forte quanto più (Napoli, ndr) si presenta con dignità e con interlocutori affidabili”. “Io – aggiunge, attaccando l’operato del sindaco Luigi de Magistris – non darei neanche un euro a interlocutori che hanno dimostrato di non saper amministrare e che magari hanno triplicato il debito trovato quando si sono insediati. Dunque, dobbiamo trovare l’unità di tutte le forze politiche per avere una legge anche speciale per Napoli, per Roma per le grandi realtà urbane, ma stabilendo sempre un criterio rigoroso di responsabilità. L’idea che si accumulino miliardi di euro di debiti e poi ci siano i cittadini italiani a doverli recuperare mi pare malsana”. IN ALTO IL VIDEO