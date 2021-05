Reddito di Cittadinanza a familiari di camorristi: sequestri per 190mila euro nel Napoletano

Nell’arco di due anni, tra aprile 2019 e aprile 2021, hanno percepito il Reddito di Cittadinanza in modo illecito: nei loro nuclei familiari, infatti, figuravano persone condannate per associazione camorristica. – continua sotto –

Così, al termine di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo delle somme ricevute da 14 persone finite sotto la lente delle Fiamme gialle in diverse zone della provincia napoletana: Marano di Napoli, Caivano, Sant’Antimo, Giugliano in Campania, Casandrino, Afragola e Villaricca. – continua sotto –

Stamani, nelle rispettive abitazioni degli indagati, sono state effettuate perquisizioni, sequestrate le carte prepagate e sottoposti a sequestro beni per complessivi 190mila euro.