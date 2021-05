Napoli, trasportano parti di auto rubate: arrestati

Dovranno rispondere di concorso in ricettazione due 43enni del quartiere Soccavo di Napoli, già noti alle forze dell’ordine. Fermati dai carabinieri della stazione di Posillipo, in via Mario Gigante, zona Fuorigrotta, i due trasportavano a bordo di un furgone parti di autovetture oggetto di furto. – continua sotto –

La perquisizione è stata estesa anche in un deposito di circa 400 metri quadri a loro in uso. Rinvenute molte altre sezioni di veicoli ritenute provento illecito. Locale e refurtiva sono stati sottoposti a sequestro. I 43enni sono stati denunciati.