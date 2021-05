Spaccio di droga nel Napoletano: 14 arresti tra Nola e Varese

Smantellata una rete di spaccio di droga nell’area nolana. Gli indagati sono 35. Tra questi, 18 sottoposti a misure cautelari (13 persone in carcere, una ai domiciliari e 5 divieti di dimora), emesse dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, ed eseguite nelle province di Napoli e Varese dai carabinieri del comando provinciale partenopeo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall’essere composta da più di dieci persone e dalla disponibilità di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio. – continua sotto –

Le indagini – condotte dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Nola – hanno permesso di documentare le dinamiche inerenti alla gestione dell’attività di spaccio di stupefacenti nell’area nolana, individuando quattro distinti gruppi criminali, attivi, rispettivamente, nei comuni di Nola, Casamarciano, San Gennaro Vesuviano e Cimitile. – continua sotto –

È stato accertato, inoltre, come i sodali intrattenessero rapporti con soggetti riconducibili a circuiti criminali operanti nel comune di Napoli, funzionali all’approvvigionamento dello stupefacente. Nel corso delle indagini, sono state tratte in arresto in flagranza di reato altre 5 persone, sequestrando circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti di vario genere (cocaina, hashish e marijuana). Sono in corso 17 perquisizioni delegate, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, nei confronti di altrettanti indagati non attinti da misure cautelari. IN ALTO IL VIDEO