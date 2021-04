Napoli, la spesa per il Reddito di Cittadinanza sfiora quella dell’intero Nord

La spesa per il reddito di cittadinanza a marzo a Napoli si avvicina a quella dell’intero Nord Italia. E’ quanto emerge dalle tabelle dell’Inps, secondo cui nel capoluogo campano 157mila famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza, mentre nell’intero Nord 224.872 nuclei. Poiché l’importo medio è più basso al Nord che al Sud, a marzo sono stati spesi per il sussidio 109,7 milioni nel Settentrione e 102,2 solo a Napoli. – continua sotto –

Su base geografica, dal rapporto dell’Inps emerge che 1,8 milioni di percettori del reddito di cittadinanza si trovano nelle Regioni del Sud, 452mila nelle Regioni del Nord e 334mila in quelle del Centro. La Campania è la prima Regione in Italia per sussidi, con il 22% delle prestazioni erogate, seguita dalla Sicilia con il 20%, dal Lazio con il 10% e dalla Puglia con il 9%: in queste regioni risiede il 61% delle famiglie con il reddito. – continua sotto –

La provincia che in assoluto nel mese di marzo 2021 ha avuto più nuclei beneficiari è stata Napoli (157mila, pari al 15% del totale, con un importo medio a nucleo di 650 euro). Più del doppio di quelli di Roma (72 mila, pari al 7% del totale) e oltre quattro volte quelli di Milano (35.517).