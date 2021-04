Terra dei Fuochi, a marzo 117 roghi tra Napoli e Caserta

Non cala il numero degli “eventi incendiari” nel mese di marzo appena trascorso se lo si paragona a quello del 2020, “tuttavia, il dato appare in aumento rispetto a quello del precedente quadrimestre ovvero da novembre 2020 a febbraio 2021”. La zona più colpita quella di “Ponte Riccio” nel comune di Giugliano in Campania (Napoli). – continua sotto –

A darne notizia l’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania nel report dedicato al mese di marzo 2021. Già negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, spiega una nota, “su un totale nelle due province di Napoli e Caserta di 150 roghi di rifiuti (78 in gennaio e 72 in febbraio) 11, pari all’8% del totale, sono avvenuti accanto all’insediamento abitativo irregolare di Ponte Riccio”. Nel mese di marzo i roghi nelle due province sono stati 117, dei quali 11, ovvero il 9% del totale si sono verificati nella stessa località. Si tratta, si legge nel report, di “eventi di rilevante estensione”. – continua sotto –

Crescono di pari passo anche gli interventi di repressione che, “a fianco delle tradizionali verifiche sulle aziende (industriali, commerciali o agricole), si sono focalizzati sul controllo e la prevenzione degli sversamenti di rifiuti nelle aree attigue agli insediamenti abitativi irregolari, anche mediante l’identificazione delle persone e il sequestro dei mezzi che portano i rifiuti”. – continua sotto –

In dettaglio, i roghi nella provincia di Napoli nello scorso mese di marzo sono stati 101 (142 nello stesso mese ma del 2019 e 84 nel 2020). Quelli in provincia di Caserta, invece, sono stati 16 (45 nel 2019 e 26 nel 2020). I controlli hanno riguardato, sempre nello scorso mese di marzo, 38 attività produttive, ad esserne poste sotto sequestro 21. Oltre 32 le tonnellate di pneumatici abbandonati prelevati. Dieci i veicoli sequestrati e 28 le persone denunciate.