Napoli, sequestrati oltre 140mila Dpi contraffatti: 7 denunce

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di distinti e contestuali accessi ispettivi su tutta l’area metropolitana, 143mila articoli sanitari contraffatti e non sicuri tra mascherine, visiere e guanti privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quali l’importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. – continua sotto –

Nel capoluogo sono state sequestrate, in due empori cinesi della zona industriale, oltre 100mila tra mascherine chirurgiche, visiere, termometri e saturimetri non a norma, privi di marchio o con falso marchio di conformità CE. In provincia, tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano, sequestrati oltre 16.700 tra mascherine e guanti in lattice privi di informazioni in lingua italiana in negozi di casalinghi gestiti da cittadini cinesi e presso un disegnatore grafico. – continua sotto –

A Marigliano, ad Acerra, a Torre del Greco e a Forio sequestrate oltre 5.600 mascherine pseudo protettive prive delle indicazioni obbligatorie e con falso marchio CE presso quattro negozi di articoli per la casa. Anche tra Castellammare di Stabia, Pompei, Giugliano in Campania e Villaricca sequestrate, in quattro negozi gestiti da cittadini di origine cinese, 12.200 tra mascherine monouso e visiere con indicazioni esclusivamente in lingua cinese e con falso marchio CE. – continua sotto –

Denunciati, complessivamente, all’autorità giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi 7 soggetti, sia italiani che stranieri, e segnalati altri 7 alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. IN ALTO IL VIDEO