Napoli, omicidio a Miano: uomo ucciso a colpi di pistola in un bar

Agguato nel quartiere Miano di Napoli dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, alcuni sicari sono entrati in un bar, situato in via Vittorio Veneto, facendo fuoco contro Salvatore Milano, 60 anni, uccidendolo. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Stella. – continua sotto –

Da quanto si apprende, la vittima era ritenuta vicina al clan Lo Russo nell’area a nord di Napoli. Già arrestato nel settembre 2010, il 14 settembre dello scorso anno il 60enne, originario del quartiere Scampia, scampò ad un agguato a Giugliano: si presentò in ospedale con una ferita d’arma da fuoco al braccio, dicendo di aver reagito ad un tentativo di rapina, anche se gli investigatori non trovarono la sua versione molto convincente. IN ALTO IL VIDEO