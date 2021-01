Covid – Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto in fascia arancione

Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 620 decessi, per un totale di 77.911 vittime dall’inizio della pandemia. – continua sotto –

Intanto, il ministro Speranza firma un’ordinanza per mettere in fascia arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. E sulle scuole uno studio dell’Inail-Iss avverte: riaprire le scuole e riattivare completamente i contatti sociali senza misure restrittive potrebbe determinare “un’onda epidemica non contenibile”. – continua sotto –

“C’è un incremento della velocità di crescita dei casi, come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni”, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. “Siamo a 166 casi per 100mila abitanti in 7 giorni come incidenza – ha aggiunto – e c’è grande variabilità tra Regioni, con il Veneto che mantiene incidenza elevata, ma tutte le Regioni hanno incidenza superiore per poter passare da una fase di mitigazione a una di controllo con il tracciamento individuale”. – continua sotto –

Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annuncia l’accordo trovato con Pfizer per acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive, un portavoce dell’Ue afferma che “la consegna del vaccino Moderna inizierà la settimana prossima”.