Campania, stipendi non pagati a dipendenti Clp: interrogazione di Zinzi

Stipendi non pagati ai dipendenti della Clp e poche garanzie sull’effettiva liquidità nelle casse aziendali: sono le criticità al centro dell’interrogazione che il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi, ha indirizzato al presidente De Luca. – continua sotto –

L’azienda di trasporto pubblico locale gestisce il servizio urbano nella città di Caserta e in gran parte della provincia di Caserta, ma effettua anche collegamenti regionali, per conto della Regione, e interregionali. A destare preoccupazione è anche la notizia di un avviso di pagamento alla Clp da parte dell’Agenzia delle Entrate, per un importo di circa 890mila euro. – continua sotto –

“Questa situazione – commenta Zinzi – genera incertezza e preoccupazione nei lavoratori che già in questi ultimi anni, purtroppo, hanno subìto le conseguenze di una gestione poco attenta. La Regione dia risposte serie e immediate per superare questa condizione di disagio che ad oggi riguarda oltre 400 dipendenti e le loro famiglie”.